Valeriu Gheorghiță: România ar putea primi în aprilie vaccinuri anti-COVID de la Johnson & Johnson Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze autorizarea de punere pe piața a vaccinului Johnson & Johnson, urmand ca Romania sa primeasca, cel mai probabil in aprilie, primele doze. „Dupa cum știm, compania Johnson & Johnson și-a depus documentația in vederea obținerii autorizarii de la Agenția Europeana a Medicamentului”, a declarat Valeriu Gheorghița la DigiFM . „Ne așteptam ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze aceasta autorizare de punere pe piața, ceea ce ar insemna ca in aprilie am putea sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

