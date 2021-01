Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul Comitetului National pentru Planificarea Vaccinarii Covid-19 in Romania, Valeriu Gheorghita, spune ca din 4 ianuarie ar trebui sa avem 20.000 de persoane vaccinate pe zi. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericol…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, col dr Valeriu Gheorghita, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel incat se va ajunge la circa 20.000 de persoane imunizate…

- "Trebuie mentionat ca astazi avem 13.200 de persoane vaccinate si inca un lucru foarte important, activitatea de vaccinare a fost inceputa intr-un numar relativ mic de centre de vaccinare. Sunt circa 47 de centre de vaccinare care au avut activitate in aceste zile incepand cu acele 10 centre medicale…

- De la inceputul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, in Romania au fost vaccinate 13.242 de persoane. Dintre acestea, 1.586 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al…

- 11.656 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șase zile scurse de la debutul campaniei, dintre care peste 1.300 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV).Potrivit datelor puse la dispoziția…

- 1.101 persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a fost inregistrata o singura reactie de tip alergic minora. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 incepand de duminica este 2.066. De asemenea, in…

- 1.101 persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a fost inregistrata o singura reactie de tip alergic minora. De la debutul vaccinarii, peste 2.000 de persoane au fost vaccinate. Comitetul Național de Coordonare…

- Maine, 27 decembrie, in jurul orei 09.00, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Cluj Napoca. Maine, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de…