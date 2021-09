Valeriu Gheorghiță: Creșterea cazurilor se va menține Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca in perioada urmatoare creșterea numarului de cazuri de Covid se va menține. „Astazi din pacate avem peste 3.900 de cazuri confirmate și raportate de infecție cu Sars-Cov-2 in condițiile in care vorbim de o rata de pozitivare a testelor de circa 8,2%. In ziua precedenta am avut de doua ori mai puține cazuri, cu aceeași rata de pozitivare, ceea ce ma face sa cred ca in perioada urmatoare creșterea cazurilor se va menține. Nu se intrevede o posibilitate de stagnare a creșterii numarului de cazuri”, a spus Valeriu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

