Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, respinge ideea conform careia s-ar putea iesi din pandemie prin infectarea in masa cu varianta Omicron – mai puțin agresiva pentru organism și face unele declarații interesante. El a explicat ca, prin infectarea in masa, virusul ar putea produce noi mutatii care sa ridice noi probleme. “Au fost foarte multe discutii ca e foarte bine sa lasam aceasta varianta Omicron sa se raspandeasca in momentul acesta pentru ca nu e atat de agresiva si in felul acesta se poate obtine imunizarea naturala a populatiei. Nu este o abordare…