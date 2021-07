Valeriu Gheorghiță anunță cea de-a treia doză de vaccin anti Covid-19. Administrarea acesteia, posibil, din luna septembrie Decizia administrarii celei de a treia doze anti Covid-19 va fi luata in luna septembrie și aceasta va fi in funcție de numarul de cazuri de coronavirus, varianta Delta care vor fi inregistrate la inceputul toamnei. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Cea de-a treia doza va fi administrata […] The post Valeriu Gheorghița anunța cea de-a treia doza de vaccin anti Covid-19. Administrarea acesteia, posibil, din luna septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- "Este foarte probabil ca din luna septembrie sa avem aceasta decizie de a administra doza 3", afirma Valeriu Gheorghița. Decizia autoritaților a fost luata in condițiile in care, in aceasta toamna, este așteptat in Romania valul patru al pandemiei de COVID-19. Persoanele care au trecut prin boala, apoi…

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița.

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare are un mesaj pesimist pentru la toamna. In contextul se constata zilnic o ușoara creștere a cazurilor de infectari cu coronavirus, medicul atrage atenția ca, in septembrie, Romania s-ar purea confrunta 1500 de cazuri, zilnic. Totodata medicul face apel…

