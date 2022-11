Valerie Lungu are o relație foarte apropiata cu mama ei, iar ziua de nașterea acesteia este prilej de sarbatoare pentru influencerița. Tanara i-a transmis o urare emoționanta Victoriei Lungu, in mediul online, cu ocazia aniversarii ei. Totodata, a publicat mai multe fotografii in care apare alaturi de cea care i-a dat viața.