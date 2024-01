Stiri pe aceeasi tema

- Premierul arcel Ciolacu a vorbit la Antena 3 despre nemulțumirile medicilor de familie care amenința cu inchiderea cabinelor. „Statul roman cheltuie prin Casa de Sanatate in jur de un miliard de euro lunar. Nu se va inchide nici un cabinet de medic de familie. Cu adevarat imi doresc o creștere a serviciilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, la Drobeta Turnu Severin, ca a aflat de demisia lui Andrei Baciu din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de pe Facebook si asteapta "si o demisie asumata si comunicata in mod

- Andrei Baciu a anuntat ca demisioneaza din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. ‘Astazi ma adresez voua cu sufletul deschis si cu credinta nestramutata in valorile onoarei si integritatii. Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, am luat decizia de a-mi inainta…

- Andrei Baciu, care si-a anuntat luni dimineata demisia din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), s-a prezentat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat in dosarul privind achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19, in care prejudiciul ar fi de…

- Andrei Baciu a anunțat, luni dimineața, intr-o postare pe Facebook, ca demisioneaza din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Decizia vine dupa ce numele sau a aparut in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid, in care Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații,…

