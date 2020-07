Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana Sports Illustrated va publica în paginile celebrului sau numar anual dedicat costumelor de baie pe primul model transgender din istoria sa, braziliana Valentina Sampaio, potrivit AFP.„Înseamna mult”, a spus modelul de 23 de ani, care a crescut într-o…

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac iși va prelungi contractul cu CFR Cluj, campioana Ligii 1. Anunțul a fost facut de Bogdan Mara. Ciprian Deac a reusit golul cu numarul 50 in Liga 1 , al zecelea din acest sezon, iar mijlocașulva semna prelungirea contractului, care ar fi urmat sa expire in aceasta vara,…

- Tehnicianul Viorel Moldovan si-a laudat jucatorii dupa ce Chindia a invins FC Viitorul si a spus ca este concentrat la maximum ca echipa lui sa evite retrogradarea."Am facut un meci foarte bun din punct de vedere tactic. Defensiv am stat foarte bine in teren. Am reusit in prima repriza sa…

- Zeci de persoane au venit la capataiul lui Costin Marculescu pentru a-și lua ramas bun de la actor, printre care și Adriana Bahmuțeanu. Vedeta a adus și o coroana de flori in memoria bunului sau prieten.

- Ieri, 30 mai 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat si retinut, pentru o perioada de 24 de ore, 4 persoane, cu varste cuprinse intre 16 si 42 ani, toti din județul Sibiu, ca banuite de comiterea unui furt din locuinta. In dimineața zilei de 30…