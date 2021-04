Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Valentina Ionița, o concurenta care a reușit sa ii surprinda pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu din plin!

- Mihaela Nița a fost inscrisa la ”Chefi la cuțite” de un coleg de munca care știa cat de bine se descurca aceasta in bucatarie. Manichiurista i-a impresionat pe jurați cu placintele ei și a reușit sa treaca in etapa urmatoare cu trei cuțite.

- Ioana Crișan este din Cluj, este campioana la fitness și a decis sa vina in ediția 21 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa demonstreze ca se pricepe la fel de bine și la gatit!

- Roxana Blenche, la momentul adevarului. Concurenta de la Chefi la cuțite a oferit primele declarații despre nunta și copil. Finalista celebrului show culinar de pe Antena 1 se iubește de trei ani cu iubitul sau și au planuri mari de viitor. Iata ce a dezvaluit la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- A fost extrem de emoționat in etapa preselecțiilor sezonului 9 Chefi la Cuțite. Alexandru Badițoaia a primit Cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatescu, pe care l-a cucerit cu un preparat realizat din cea mai scumpa carne din lume.

- Majda Aboulumosha i-a surprins pe cei trei bucatari de la „Chefi la cuțite” cu un preparat dulce, pe care, insa, l-a mai facut doar o singura data in viața ei. Și deși cunoscuta prezentatoare are un laborator propriu in care prepara tot felul de prajituri și torturi, aceasta a hotarat sa mizeze pe o…

- Un alt concurent surprinzator din ediția 12 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” este Gabriel Neamu, in varsta de 28 de ani. Tanarul a pregatit o rețeta de negresa cu care a sperat ca va face senzație.