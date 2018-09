Valentin Vasiloiu, dublu medaliat la Balcaniada de Ciclism pentru juniori

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul german Andre Greipel, de la LottoNL-Soudal, a castigat la sprint prima etapa a Turului Marii Britanii, disputata pe un traseu de 175 km intre localitatile galeze Pembrey County si Newport, cu timpul de 4h00min54sec, relateaza AFP. Greipel a fost urmat cu acelasi timp de australianul…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, la Kavardați, in Macedonia, au avut loc Campionatele Balcanice de Ciclism pe Șosea pentru juniori și cadeți. Printre sportivii din lotul național al Romaniei prezent la competiția balcanica s-a regasit și un reprezentant de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești…

- Absent la ultimele doua ediții din La Vuelta, Peter Sagan, triplu campion mondial, se va afla la startul competiției spaniole care se va desfașura in perioada 22 august-16 septembrie, a anunțat echipa Bora Hansgrohe, potrivit L'Equipe. Ciclistul slovac are patru victorii de etapa in Turul Spaniei.

- Rutierul britanic Chris Froome, cvadruplu castigator al Turului Frantei, va participa in luna noiembrie la "El Giro de Rigo", o cursa de o zi care va avea loc in Columbia, organizata de Rigoberto Uran, au anuntat miercuri cei doi ciclisti. Froome si-a anuntat participarea la evenimentul respectiv printr-o…

- Ciclistul belgian Philippe Gilbert, victima unei cazaturi spectaculoase pe coborarea de la Portet d'Aspet, a fost constrans sa abandoneze dupa incheierea etapei a 16-a a Turului Frantei, desfasurata marti, a anuntat echipa sa, citata de AFP. "Din pacate, noile examene medicale efectuate la spitalul…

- Petre Apostol Cehia a organizat, saptamana trecuta, la Brno si la Zlin, Campionatele Europene de Ciclism pentru categoriile U23 si juniori. Printre tarile prezente la competitie s-a regasit si Romania, in delegatia condusa de antrenorul Viorel Grosu fiind inclus si un reprezentant de la CS Petrolul…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria (Quick-Step) a castigat marti la sprint etapa a 4-a a Turului Frantei, disputata pe distanta de 195 km intre La Baule si Sarzeau, in timp ce belgianul Greg Van Avermaet ramane lider. Fernando Gaviria, care a castigat si prima etapa din actuala editie, s-a impus in…

- Italia vrea sa-si inchida porturile pentru navele in misiune in Marea Mediterana in timp ce ele au la bord migranti salvati in largul tarmurilor libiene, a declarat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, citat de AFP. ''Joi voi pune pe masa reuniunii europene de…