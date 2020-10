Stiri pe aceeasi tema

- Au avut de trecut de multe obstacole, dar iata ca Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au vazut visul implinit cu ochii! Cei doi indragostiți s-au casatorit civil astazi, pe 10 octombrie, iar noi va oferim primele imagini de la fericitul eveniment.

- Fritz a recunoscut ca nu are masina, desi are permis de conducere, pentru ca prefera sa mearga cu bicicleta: "Nu am nicio mașina. Circul doar cu bicicleta. Nu mi-am cumparat niciodata o mașina, pentru ca am trait in orașe cu transport in comun". Referitor la mancarurile traditionale romanesti…

- Timp de trei zile, arii si partituri ale unor compozitori celebri se vor auzi in Amfiteatrul Palas. De joi pana sambata, in perioada 24 – 27 septembrie 2020, Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi va sustine trei concerte inedite. Joi si vineri, de la ora 19.00, violonistul Gabriel Croitoru impreuna cu…

- In Constanta, in ciuda conditiilor vitrege de manifestare a actului cultural, continua seria de evenimente organizate de Teatrul de Opera si Balet "Oleg Danovski".In acest weekend, spectacolele oferite de artistii lirici, in parcul Operei, vor prilejui intalnirea publicului meloman cu muzica de calitate,…

- Muzica se imbina cu teatrul in aer liber, sambata si duminica, la Festivalul "Bucurestii lui Caragiale", in spectacolele Operei Comice pentru Copii si ale Teatrului Evreiesc de Stat. Potrivit unui comunicat al ARCUB, transmis miercuri AGERPRES, Opera Comica pentru Copii a pregatit, pentru matineul de…