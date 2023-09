Valentin Mihaila a fost extrem de fericit dupa Romania – Kosovo 2-0. Dupa dubla de senzatie din Elvetia, Valentin Mihaila a reusit sa marcheze si cu Kosovo. Atacantul Romaniei a marcat in prelungirile meciului, din pasa lui Ratiu. Valentin Mihaila este unul dintre cei mai in forma jucatori de la nationala Romaniei din aceste preliminarii, […] The post Valentin Mihaila, dupa Romania – Kosovo 2-0: „Depinde de noi sa ne calificam! Voi da 100%!” Ce a spus despre incidente EXCLUSIV appeared first on Antena Sport .