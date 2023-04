Stiri pe aceeasi tema

- Circa 75% din locurile de cazare disponibile in statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt ocupate in perioada sarbatorilor pascale, iubitorii sporturilor de iarna putand sa schieze in conditii inca foarte bune pe partiile de altitudine din Sinaia.Reprezentantul Centrului de Informare Turistica…

- Circa 75% din locurile de cazare disponibile in statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt ocupate in perioada sarbatorilor pascale, iubitorii sporturilor de iarna putand sa schieze in conditii inca foarte bune pe partiile de altitudine din Sinaia.Reprezentantul Centrului de Informare Turistica Sinaia,…

- Cu doua saptamani inainte de Paște, romanii iși fac deja planuri pentru minivacanța. Unii prefera propria casa de sarbatori, alaturi de familie. Exista, insa, și romanii care doresc ori distracție, ori relaxare totala in aceasta perioada.Pentru cei care prefera sa ii lase pe alții sa se ocupe de preparatele…

- Sunt temperaturi de 20 de grade in aproape toata tara, dar la munte inca se schiaza. In cea mai inalta statiune din tara, la Ranca, iarna nu se lasa dusa. La 1.700 de metri altitudine, zapada masoara aproape 10 metri. Preturile la cazare sunt mai mici cu pana la 40% decat in sezon.

- Se anunța cele mai mari prețuri de Paște. Romanii vor trece prin cea mai costisitoare perioada, in care inflația crește de la o luna la alta, iar la cumparaturi este resimțita cu ușurința de toti clienții.Inflația crește din ce in ce mai mult, fara niciun gand de scadere. Rata anuala a inflației…

- Mielul intra in categoria delicateselor anul acesta și asta pentru ca prețul unui miel intreg pentru masa de Paște 2023 este unul foarte mare raportat la prețurile din ultimii ani. De asemenea, ouale și laptele, produse care nu lipsesc de obicei din casele romanilor, vor fi și ele mai scumpe.

- Mielul pentru masa de Paște va costa mai mult, anul acesta, in condițiile in care cheltuielile crescatorilor au fost mai mari, din cauza scumpirii cerealelor, iar salariile angajaților s-au marit simțitor. Prețurile vor crește cu cel puțin 30%, fața de cele de anul precedent, spun fermierii, care au…

- Romanii care vor sa mearga in vacanța pe litoralul romanesc in sezonul estival 2023 au posibilitatea de a-și rezerva sejururi cu reduceri de pana la 57% in cadrul Targului de Turism online derulat in perioada 22-26 februarie de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de vacanțe.…