- Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (CEVJ) și Green Gravity au incheiat astazi un Acord-Cadru de Cooperare pentru a explora posibilitatea aplicarii tehnologiei inovative de stocare a energiei Green Gravity in șaptesprezece (17) puțuri de mina in cele patru (4) operațiuni miniere din Valea Jiului din…

- Numarul prosumatorilor in Romania va ajunge la 236.000, pana la finele anului 2025 si va trece de 350.000 pana in 2030, a declarat, joi, in cadrul Climate Change Summit 2023, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Din perspectiva lui Sebastian Burduja, in viitoarele apeluri de finantare prin Fondul…

- Romania va deveni cel mai mare producator de gaze din Europa, odata cu exploatarea gazelor din Marea Neagra. Toate aceste investitii trebuie protejate si ar trebui sa existe un climat previzibil pentru investitori. Declarația a fost facuta joi, intr-un mesaj video la Forumul Euro-Atlantic pentru Rezilienta,…

- Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, are un prieten foarte bun de foarte mulți ani și cei doi sunt nedesparțiți și zilnic sunt vazuți impreuna in diverse locuri din Capitala și chiar in deplasarile externe. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este nedesparțit de catre actualul director…

- Primele proiecte de centrale eoliene ar putea fi instalate in Marea Neagra in 2027-2028, acolo existand un potential imens, pe care Romania nu-l va exploata integral, probabil niciodata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru exploatarea energiei…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat ca sigur anul 2027 drept momentul in care Romania va avea parcuri eoliene in Marea Neagra. „Undeva in toamna aceasta vom avea o lege pentru exploatarea energiei din surse eoliene in Marea Neagra, dupa care urmeaza un proces destul de indelungat, impreuna…