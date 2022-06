Stiri pe aceeasi tema

- O comisie formata din specialisti ajutand primaria sa gaseasca solutii pentru a tine animalele la distanta de localitate, iar primarul din Baile Tusnad, Butyka Zsolt, a declarat pentru Agerpres ca prezența urșilor s-a redus semnificativ.Edilul a spus ca orasul a fost curatat de „tufisuri, boscheti si…

- Aproape 100 de interventii ale jandarmilor pentru indepartarea ursilor Urs. Foto: Arhiva. Jandarmii harghiteni au intervenit în 98 de cazuri, de la începutul anului, pentru îndepartarea ursilor din zonele locuite,…

- Jandarmii harghiteni au intervenit in 98 de cazuri, de la inceputul anului, pentru indepartarea ursilor din zonele locuite, apelurile la numarul de urgenta 112 fiind facute din aproape 20 de localitati ale judetului. Animalele salbatice au fost observate in interiorul localitatilor, aproape de zonele…

- Localnicii din Bisoca nu sunt straini de atacurile urșilor, iar anual se confrunta cu „vizitele” neașteptate ale animalelor, care cauta hrana in gospodariile oamenilor, distrugand totul in calea lor. In ultimele doua saptamani, circa 15 atacuri ale urșilor au avut loc pe timpul nopții, autoritațile…

- Se inmultesc aparitiile ursilor in apropierea satelor din zona de munte a judetului Buzau. Localnicii din Bisoca sunt terorizati in aceste zile de salbaticiuni, iar cel mai recent atac a avut loc in noaptea de 23 spre 24 mai. ”Pe Recea circula un urs printre casele cetatenilor”, este avertismentul aparut…

- O turma de oi din zona comunei salajene Ileanda a fost atacata zilele trecute de șacali. Animalele salbatice au omorat doua oi și mai mulți miei, potrivit datelor furnizate astazi de directorul Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crișan. O comisie de specialiști…

- Pomii fructiferi aflati pe domeniul public in statiunea Baile Tusnad vor fi taiati, pentru a nu mai reprezenta o sursa de hrana pentru ursi si pentru a tine aceste animale departe de oras. Primarul orasului, Butyka Zsolt, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta este una dintre solutiile identificate…