Vălduț de la Neatza cu Răzvan și Dani, ”redus” la jumătate de normă! Bucătarul emisiunii va împărți oalele cu Nicolai Tand ”Am pregatit o surpriza pentru cei de acasa, care gatesc alaturi de emisiunea noastra. De astazi incepem o colaborare, in paralel cu colaborarea cu Vladut, cu chef Nicolai Tand. Doua zile pe saptamana, chef Nicolai va veni cu idei noi in platoul Neatza!”, a anuntat Dani Oțil. Carismaticul chef maramureșean a ales pentru prima zi o reteta de sezon, un capuccino cu hribi, pe care i-a adus personal din zona sa de origine. „Am ales doua feluri de hribi cu care voi pregati un brunoaise, o mamaliga pe baza de ceapa, cu unt si spuma de hribi deasupra. Voi porni de la o mancare clasica, pe care sa o tocmesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

