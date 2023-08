Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD Darius Valcov care a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare si fugit in Italia, va fi adus, luni dupa-amiza, au precizat surse judiciare. Saptamana trecuta, ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat, intr-o postare pe pagina ei de Facebook, ca recursul facut de catre…

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, ar urma sa fie adus in Romania luni dupa-amiaza. Vilcov este primul fugar celebru pe care autoritațile romane reușesc sa il aduca din Italia, acolo unde și-au gasit refugiul pentru a scapa de inchisoare…

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat marti, 1 august, ca Darius Valcov a facut recurs la Curtea de Casatie italiana, dupa ce Curtea de Apel din Napoli aprobase extradarea fostului ministru al finantelor, informeaza News.ro.Alina Gorghiu a precizat ca Romania asteapta termenele si derularea procedurilor,…

- Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, autoritatilor competente ale Romaniei, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. „Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Bogdan Valcov autoritatilor competente…

- Ministrul de Justiție, Alina Gorghiu, a anunțat ca Darius Valcov va fi predat autoritaților din Romania in urma unei decizii a Curții de Apel Napoli. Hotararea nu este definitiva. Aceasta poate fi atacata cu recurs in termen de cinci zile, la Curtea de Casație a Italiei. „Tema extradarii cetațenilor…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei. Pe numele acestuia era emis un mandatul european de arestare. Hotararea nu este definitiva Ea a precizat ca atributiile‭ ‬Ministerului‭ ‬Justitiei‭…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru Darius Valcov, in Romania, insa decizia nu este definitiva, potrivit unor surse judiciare. Decizia instanței italiene poate fi atacata cu recurs, arata Europa Libera. Valcov a fost condamnat in țara la o pedeapsa…