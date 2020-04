Vâlceni prinşi la pescuit în zona Barajului Ioneşti 7 sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 de lei, precum si 60 kg peste specia crap, o barca pneumatica de culoare verde, 2 vasle de aluminiu, o setca monofilament in lungime de aproximativ 100 m au fost ridicate in vederea confiscarii, doar seara trecuta, in zona Barajului Ionesti. In jurul orelor 23.00, sapte barbati au avut parte de o surpriza mai putin placuta, atunci cand s-au intalnit cu echipajul de jandarmerie si lucratorii din cadrul A.J.V.P.S. Valcea, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, pe malul raului Olt din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

