ISU Valcea anunta ca incendiul care a cuprins un tren in Gara Babeni a fost lichidat. ”Au ars componente de la compartimentul motor al locomotivei. O persoana de sex masculin a avut nevoie de ingrijiri medicale (intoxicat cu CO), a primit ajutor medical de la echipajul SMURD si a refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Valcea. Sursa citata a precizat ca nu au mai fost alte victime. ”Conform celor spuse de mecanicul de tren si de seful de tren este vorba de 47 de persoane care calatoreau. La sosirea pompierilor militari persoanele se autoevacuasera, sub indrumarea celor 2 persoane care deserveau…