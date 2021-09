Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au pus in aplicare șase mandate de perchezitie domiciliara, in cadrul unor dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de…

- La data de 6 septembrie 2021, polițiștii din Teiuș au identificat 4 tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 31 de ani, din municipiul Sibiu, județul Sibiu, ca și persoane banuite de furt. Se pare ca, in cursul zilei de 26 august 2021, ar fi profitat de neatenția angajaților unui supermarket din Teiuș…

- Patru tineri au jefuit un baiat într-un parc în cartierul Manaștur, pe data de 15 august. Faptașii au sarit pe baiat și i-au luat lanțul prin violența. Doi dintre aceștia au fost arestați preventiv de catre polițiști.…

- Ieri, 17 august 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat doi tineri, de 21 și 24 de ani, primul din Aiud, iar de de-al doilea din Alba Iulia, ca și persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta sesizata poliției, la data de 31 iulie 2021, de catre…

- La data de 9 iulie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliara in municipiul Sibiu, la persoane banuite de savarșirea mai multor infracțiuni…

- Cei trei tineri din Bistrița și Lechința, banuiți de talharie și lipsire de libertate raman in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud pentru urmatoarele 30 de zile. Ieri, cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 19-25 de ani, au fost prezentați judecatorului de drepturi si libertati…

- Trei tineri, banuiți de talharie și lipsire de libertate, au fost reținuți, in urma unor percheziții derulate miercuri la domiciliile acestora de polițiștii specializați in investigații criminale. Cei trei sunt cercetați pentru talharie și lipsire de libertate, dupa ce, la jumatatea lunii trecute, l-au…