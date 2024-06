Siegfried Mureșan, actualul vicepreședinte al Partidului Popular European, anunța ca va candida din nou pentru aceasta funcție. Eurodeputatul liberal a vorbit despre planurile marețe pe care le are și promite sprijinul unei majoritați proeuropene pentru izolarea eurodeputaților extremiști. Siegfried Mureșan candideaza pentru un nou mandat Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a anunțat ca va candida pentru […] The post Siegfried Mureșan candideaza din nou pentru funcția de vicepreședinte PPE appeared first on Puterea.ro .