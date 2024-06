Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a privit in gala Mireasa de pe 17 mai 2024 un mesaj venit din partea Andradei. Tanara i-a cerut fostei iubite a lui Cristian sa confirme faptul ca ele nu au conversat intr-un live despre Antonia și Cristian.

- Antonia a fost pusa la zid de Andrada, dar nu s-a lasat intimidata de acuzațiile grave! Fosta concurenta ar fi aflast informații compromițatoare despre iubita lui Cristian Marinescu, pe care le-a facut publice in cadrul emisiunii. Iata cum se apara Antonia și care ar fi adevarul!

- Simona Gherghe i-a aratat Antoniei o captura de ecran in care apare ea cu foști concurenți. Iubita lui Cristian a spus ca ea nu a intrat live pe rețelel sociale in perioada in care a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. Antonia s-a intors in casa dupa 10 zile, la dorința lui Cristian.

- Antonia a fost eliminata in urma cu mai bine de o saptamana de la Mireasa, dar astazi ea și Cristian s-au reintalnit. Concurentul a cerut ca iubita lui sa revina in competiție, iar concurenta spune ca este pregatita sa se intoarca, de aceasta data mult mai ințeleapta.

- La petrecerea de zilele trecute, Albert s-a apropiat de Adriana. Cei doi concurenți se afla, din nou, in cunoaștere. Ce au declarat cand au fost intrebați de prezentatoarea emisiunii, Gabriela Cristea, ce fel de relație au in prezent.

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.

- Cristian i-a atras atenția Antoniei cu privire la interacțiunile sale cu Valentin, fostul ei iubit. In emisia live de Mireasa de pe 1 aprilie 2024 au fost difuzate imagini cu dialogul dintre Cristian și Antonia.