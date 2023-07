Vâlcea: A intrat cu mașina într-un cap de pod. Două persoane, rănite Doua persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un tanar a intrat cu mașina intr-un cap de pod, pe DN 7, in Proieni, Valcea. Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizați prin apel 112 ca pe DN 7 s-a produs un accident rutier cu victime. Un tanar, de 19 ani, conducea un autoturism. In localitatea Proieni, el ar fi pierdut controlul volanului intrand intr-un cap de pod. A rezultat ranirea tanarului, cat și a pasagerei dreapta spate, de 48 de ani, ambii din județul Ilfov. Victimele au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

