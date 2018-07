Valabilitatea pașapoartelor, modificată Schimbari, de azi, in ceea ce privește perioada de valabilitate a pasapoartelor. Pentru cei care au implint 18 ani, documentele vor fi valabile 10 ani și nu cinci ca și pana acum. Modificari sunt si in cazul copiilor si adolescentilor. Cei care au 18 ani și iși depun de vineri actele pentru un pașaport vor avea documentul valabil timp de 10 ani, și nu pe o perioada de cinci ani, așa cum era pana in prezent. Pentru copiii care nu au implinit varsta de 12 ani valabilitatea va fi de trei ani, iar pentru cei cu varste intre 12 și 18 ani actul va expira abia dupa cinci ani de la data eliberarii. Noua… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari, de azi, in ceea ce privește perioada de valabilitate a pasapoartelor. Se dubleaza, de la 5 la 10 ani, pentru cei care au implinit 18 ani. Modificari sunt si in cazul copiilor si...

- Valabilitatea pasapoartelor se schimba incepand de astazi. Se dubleaza, de la 5 la 10 ani, pentru cei care au implinit 18 ani. Modificari sunt si in cazul copiilor si adolescentilor. Cei care au 18 ani și iși depun de vineri actele pentru un pașaport vor avea documentul valabil timp de 10 ani, și nu…

- Pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%, iar punctul de pensie va creste cu 10%, acestea fiind principalele modificari care intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie in economia romaneasca.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, prin care valabilitatea pașapoartelor simple electronice crește la 10 ani. “Valabilitatea…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul de promulgare a proiectului care modifica Legea 284/2005 care prevede extinderea valabilitatii pasapoartelor electronice romanești la 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Regulamentul privind acordarea premiilor pentru Loteria bonurilor fiscale ar putea fi modificata in urmatoarea perioada, conform unui proiect de lege prin care se dorește ca persoanele care dețin bonuri fiscale cu valori mici, de pana la 100 de lei, sa primeasca mai multe premii.

- Mare atenție! Duminica intra in vigoare cinci importante schimbari legislative. Toți conducatorii auto sunt vizați! Unele dintre acestea se refera la persoanele fizice, altele, la persoanele juridice.Incepand de duminica, se vor aplica cinci modificari legislative, iar, in cazul in care nu vor fi respectate,…

- Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica a majorat marti, 1 mai, prețul plafon la benzina si motorina. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru urmatoarele doua saptamâni. Astfel, pentru un litru de benzina cu cifra octanica 95 a fost stabilit pretul…