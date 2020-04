Valabilitatea documentelor pe perioada stării de urgență Valabilitatea documentelor pe perioada starii de urgența Foto: Poliția Româna Mai multe tipuri de documente își pastreaza valabilitatea pe perioada starii de urgența, în contextul în care o mare parte din instituțiile statului și-au limitat interacțiunea directa cu populația și altele au decis sa o suspende. Pe site-ul Ministerului de Interne poate fi gasita lista cu aceste documente.

Reporter Mihaela Dumitrescu - "În aceasta categorie intra, de exemplu, carțile de identitate și vizele de flotant. Valabilitatea lor se prelungește…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

