- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Batrana are 11 nepoti si 13 stranepoti. Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de…

- Adjunctul secretarului șef al cabinetului, Seiji Kihara, a spus ca pur și simplu se concentra pe declarațiile premierului japonez, pe care urma sa le transmita apoi presei. Comentatorii de pe rețelele sociale l-au acuzat insa de lipsa de maniere, scrie The Guardian. Un consilier de rang inalt al prim-ministrului…

- Un drum comunal din Munții Apuseni este blocat din cauza unei alunecari de teren, a anuntat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, care a informat, totodata, ca pompieri militari si voluntari intervin pentru evacuarea apei din trei gospodarii din Sohodol si Campeni. „Serviciul…

- Arabia Saudita s-a infiltrat in Wikipedia și a incarcerat doi administratori in incercarea de a controla conținutul site-ului, la cateva saptamani dupa ce un fost angajat al Twitter a fost incarcerat in SUA pentru spionaj in favoarea saudiților, noteaza The Guardian. Fii la curent cu cele…

- Paza de coasta spaniola din Las Palmas i-a salvat pe cei trei migranți dupa o calatorie de 11 zile din Nigeria, timp in care au stat pe carma unei nave, deasupra liniei de plutire, relateaza The Guardian . Intr-o fotografie publicata luni, 28 noiembrie, pe Twitter de paza de coasta, cei trei pasageri…

- Se pare ca acest Campionat Mondial este plin de surprize. Dupa ce Argentina a pierdut in fața Arabiei Saudite, scor 2-1, iar Japonia a invins Germania, scor 2-1, acum vine randul Belgiei, care a luat bataie de la Maroc, scor 2-0. Abdelhamid Sabiri a reușit sa inscrie cu mai puțin de 20 de minute inainte…

- Mai mult de jumatate dintre toate crimele din 2021 care au avut ca victime femei si fete, respectiv 45.000 dintr-un total de 81.000, au fost comise de parteneri sau de membri ai familiei arata raportul publicat miercuri de Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) si UN Women, informeaza Agerpres.In…

- De mai bine de o saptamana, bistrițenii se pot bucura chiar la ei acasa de celebrul sushi executat intocmai ca in Japonia. Asta datorita lui Viorel Costin, un bistrițean care a trait in Țara Soarelui Rasare nu mai puțin de 15 ani. Mare parte din aceasta perioada a petrecut-o chiar in restaurante de…