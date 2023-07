Stiri pe aceeasi tema

- Zile toride in Europa, cu temperaturi de peste 41 de grade in multe regiuni. Arsita si vantul fierbinte au provocat incendii de padure in Spania. Pompierii lupta cu flacarile care amenința sute de locuințe.

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- Sudul Europei va fi in mod special afectat de valul de caldura din zilele urmatoare, meteorologii din Italia spunand ca se așteapta la temperaturi de peste 40 sau chiar 45 de grade Celsius, scriu La Stampa și The Guardian. Prima saptamana din luna iulie a fost cea mai calduroasa saptamana inregistrata…

- Meteorologii Accuweather anunța ca joi, in București, vor fi 40 de grade Celsius. Temperatura resimțita va fi, insa, ceva mai mare, de 41 de grade Celsius.Climatologul Roxana Bojariu avertizeaza cu privire la evoluția prognozei meteo pentru urmatoarea perioada. „Ma ingrijoreaza!”, transmite aceasta.Avertismentul…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Este din ce in ce mai probabil ca anul 2023 sa fie cel mai fierbinte an inregistrat vreodata, spun oamenii de știința, care descriu recenta creștere brusca a temperaturii globale ca fiind un eveniment „terifiant”, care marcheaza intrarea intr-un „teritoriu necunoscut”, relateaza CNN.Avertismentele vin…

- In Spania, jumatate dintre provinciile țarii sint astazi sub alerte meteo. Este cod roșu in sud, unde sint așteptate 44 de grade. In Marea Britanie, ieri a fost cea mai fierbinte zi de pina acum in acest an - s-au inregistrat peste 32 de grade Celsius, in sud. In cealalta parte a continentului, Balcanii…

- China este lovita de un val extrem de caldura pentru luna iunie: 48,5 grade Celsius. Oamenii de știința au susținut ca fenomenul meteo natural cunoscut sub numele de El Nino a inceput. Asta va insemna valuri de caldura mai intense. Temperatura maxima de 48,5 grade celsius a fost inregistrata la stația…