Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat joi la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Austria a anunțat oficial, prin vocea ministrului sau de Interne, ca se opune aderarii Romaniei și Bulgariei. Olanda…

- Consiliul JAI se va pronunța joi in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen, autoritațile romane fiind hotarate sa ceara un vot in acest sens. Demersul nu este susținut de Austria, care are un vedere un alt calendar in privința Romaniei și Bulgarie

- Austria a votat joi in Consiliul JAI impotriva admiterii Romaniei in Schengen, iar Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei care The post Vot in Consiliul JAI privind Schengen – Austria a votat impotriva admiterii Romaniei, Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei appeared first on Stiri din…

- Cotidianul online G4Media sustine ca Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Teoretic, votul contra al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania si Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei.

- Se dau lupte grele la Consiliul JAI dupa ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține ca Germania și Luxemburg amenința Austria cu blocarea accesului Croației in Schengen in cazul in care austriecii vor bloca Romania și…

- Ministerul de Interne de la Viena a publicat ultimele date privind rutele migranților care ajung ilegal in Austria, scrie publicația Kurier.at in dimineața in care are loc Consiliul JAI, unde se va dezbate și vota cererea de intrare a Romaniei, Bulgariei și Croației in Spațiul Schengen. Autoritațile…

- Consiliul JAI, format din miniștrii de Interne și ai Justiției din statele membre UE, se reunesc pe 8 și 9 decembrie, la Bruxelles, iar primul punct pe ordinea de zi este aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen, potrivit temelor de pe agenda, anunțate de Consiliul UE, relateaza…

- Dupa anunțul ministrului de interne austriac, Gerhard Karner, ca este impotriva primirii Bulgariei, Croației și Romaniei in Spațiul Schengen, din cauza numarului mare de migranți care ajung in centrul Europei fara a fi controlați la frontierele externe ale UE, șeful guvernului de la Viena a venit…