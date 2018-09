Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat pe Facebook fisa medicala personala a unui protestatar din Piata Victoriei, numindu-l „sandilau”, dupa care s-a plans ca postarea i-a fost stearsa. Sandu Matei, protestatarul in cauza, a anuntat ca il va da in judecata pe Valcov.…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, continua seria atacurilor lansate in ultimele zile, cel mai recent fiind la adresa austriecilor, pe care ii acuza ca au devenit brusc interesati de Romania, dupa ce Parlamentul a modificat legea offshore pentru ca mai multi bani sa ii revina statului…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca scandalul din jurul șoferului cu numerele ”M..E PSD” risca sa capete o amploare uriașa in societatea romanesca și va genera reacții in lanț.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE pe Viorica Dancila: Va rog, plecați! Ne umpleți de un val de PENIBIL…

- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anuntat, luni seara, ca toate pensiile din Romania care sunt obtinute in urma contributivitatii, deci nu cele speciale, se vor dubla.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a pus creșterea ROBOR pe seama bancilor comerciale. Luni seara, la Antena 3, Valcov a declarat ca 9 banci influențeaza creșterea dobanzii ROBOR.