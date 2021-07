Stiri pe aceeasi tema

- Comisia identifica posibilele incalcari ale legislatiei UE pe baza propriilor anchete sau in urma plangerilor formulate de cetateni, intreprinderi si alte parti interesate. CE a transmis catre Austria, Italia, Polonia, Romania, Suedia si Tarile de Jos o scrisoare de depunere in intarziere pentru netranspunerea…

- Romania este vizata proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor in domeniul justitiei, al locurilor de munca si drepturilor sociale, al impozitarii si uniunii vamale, respectiv al stabilitatii fianciare, anunța Comisia Europeana. Citește și: In plina prabușire a campaniei de vaccinare,…

- Statele vizate sunt Romania, Austria, Italia, Polonia, Suedia si Tarile de Jos. Cele sase au la dispozitie doua luni pentru a raspunde si a clarifica acest aspect, iar in caz contrar Comisia poate decide sa le trimita un aviz motivat, potrivit comunicatului citat de Agerpres. Directiva stabileste norme…

- Comisia Europeana a decis joi sa adreseze avize motivate Romaniei, Belgiei, Cehiei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei si Tarilor de Jos pentru netranspunerea in legislatiile lor nationale a normelor revizuite ale UE privind redresarea si rezolutia institutiilor bancare (Directiva UE…

- Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu o opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, arata rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri, care arata ca trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre…

- Echipele de fotbal ale Frantei, Elvetiei, Suediei, Cehiei si Angliei s-au calificat fara sa joace, in optimile de finala ale EURO 2020, dupa meciurile desfasurate luni, transmit agentiile internationale de presa. Elvetia, care a terminat pe locul al treilea in Grupa A, dupa Italia si Tara Galilor, va…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in aprilie pana la 2%, fața de 1,7% in luna martie. Țarile membre cu cele mai ridicate sunt Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat, conform Agerpres. Comparativ…

- Anunț de ultima ora de la Casa Alba. Președintele SUA, Joe Biden, vine azi la București, la summitul B9. La reuniune mai vin reprezentanții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei. Evenimentul este organizat la inițiativa președintelui Iohannis și se va desfașura…