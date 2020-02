Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, luni, ascunși intr-un tren de marfa incarcat cu piese auto, cinci sirieni, care intentionau sa ajunga astfel in...

- Politistii de frontiera timiseni au depistat in apropiede de Moravita, intr-un autoturism condus de un cetatean irakian rezident in Romania, opt cetateni din Irak si Siria. Politistii de Frontiera au oprit, in localitatea de frontiera Gherman, un autoturism marca Ford Fiesta, inmatriculat in Romania,…

- Un irakian care a primit rezidența in Romania are probleme cu legea, dupa ce „afacerea” nu i-a dat roade. Barbatul a fost prins ieri, in Timiș, aproape de granița cu Serbia, dupa ce a preluat cu mașina opt persoane din Irak și Siria, care au trecut ilegal granița, in Romania. Este cercetat pentru…

- Un grup format din patru persoane au fost depistate, seara trecuta, pe camp, in Timiș, de polițiștii de frontiera. Cei patru trecusera de puțin timp ilegal granița, din Serbia in Romania, fiind interceptați și conduși la sediul Poliției de Frontiera Sannicolau Mare, pentru verificari. Polițiștii de…

- Patru cetateni din Irak si unul din Siria au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Calafat ascunsi intr-un camion cu butelii, informeaza Agerpres.

- Un numar de 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, calauziti de un cetatean roman, au fost opriti la frontiera cu Serbia, se arata intr-un comunicat al ITPF Timisoara, remis, sambata, AGERPRES. Potrivit sursei citate, joi,…

- Nu mai puțin de 24 de migranți au fost depistați ieri, in prima zi a lunii decembrie. Persoanele erau „ticsite” intr-un microbuz, oprit in localitatea Forotic, județul Caraș-Severin, aflata aproape de granița cu Serbia, dar și de județul Timiș. Șoferul a fost reținut. Oamenii legii din cadrul Poliției…

- O suta douazeci de migranti sirieni inghesuiti pe o ambarcatiune care se afla in deriva in largul Ciprului au fost salvati de autoritati, a anuntat, joi, politia cipriota, relateaza AFP. Au fost...