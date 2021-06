Val de FURTUNI din nou! ANM a emis Cod PORTOCALIU în mai multe zone din țară Vești proaste pentru romani. Vremea rea continua și in urmatoarele ore. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de averse și vijelii valabila in cea mai mare parte a țarii, sambata intre orele 12.00 și 23.00. Astfel, potrivit ANM, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local in Transilvania și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata. Aceasta se va manifesta prin vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80-100 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina de medii și mari dimensiuni și averse torențiale. Totodata, meteorologii mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat codul galben de furtuni. A fost emis un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Codul galben va intra in vigoare joi la ora 12 și va afecta 31 de județe. Se anunța trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. Alerta Cod galben este in vigoare joi intre…

- Cod galben de vijelii, ploi puternice și grindina in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, pentru 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. Pe parcursul zilei de joi (10…

- Un prim cod galben a intrat in vigoare astazi la ora 13:00 și expira vineri seara, la ora 21:00.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și grindina. Zonele vizate sunt: Oltenia, sudul Banatului, cea…

- Vremea se anunța rea in aproape toata țara. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente valabil in 18 județe. Alerta Cod galben incepe joi la ora 12.00 și dureaza pana sambata, ora 10.00. In zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in Oltenia și local in Muntenia,…

- Meteorologii au emis joi, 27 mai, o avertizare cod portocaliu de ploi abundente, care intra in vigoare de la ora 16:00 și este valabil pana vineri, 28 mai, la ora 21:00, pentru 18 județe, potrivit ANM. Totodata, de la ora 12:00 și pana sambata, 29 mai, la ora 10:00, 12 județe sunt sub cod galben de…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in zona Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și Orientali, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare de Cod portocaliu de ploi abundente, in intervalul 27 mai, ora 16.00 – 28 mai, ora 21.00. Vor fi afectate județele: Dolj,Valcea,Mehedinți,Gorj,Olt,Argeș,Teleorman,Sibiu,Brașov,Covasna,Harghita,Suceava,Neamț,Botoșani, zonele de munte ale județelor…