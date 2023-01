Stiri pe aceeasi tema

- Cade ghilotina si in sistemul bancar. Bancile se pregatesc pentru cele mai mari reduceri de personal de la criza financiara incoace. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Bank of New York au inceput deja sa taie peste 15.000 de locuri de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Se confirma informatiile care circulau in piata de morarit si panificatire de ceva vreme: producatorul de panificatie Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investitii Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, un jucator important la nivel…

- G7, care este formata din Canada, Japonia, Statele Unite, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie plus Uniunea Europeana, a introdus un plafon de 60 de dolari pe baril pentru titeiul rusesc, incepand cu 5 decembrie, pe langa embargoul UE asupra importurilor de petrol rusesc lovrat pe mare. Din 5 februarie,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,4%, cea mai mare crestere, de 3,3% fiind inregistrata de actiunile din sectorul comertului cu amanuntul, in timp ce majoritatea sectoarelor si burselor majore au evolat in teritoriu pozitiv. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au scazut…

- Acum ca ne apropiem de finalul anului, haideți sa aflam care este topul țarilor in funcție de cei mai mari consumatori de alcool. Fie ca este vorba de un pahar de vin la pranz sau de o simpla bere la festival, toate țarile au un fel de tradiție care implica alcoolul, noteaza metro. Numarul persoanelor…

- Daniel Cadariu s-a suparat pe austrieci și pe faptul ca aceștia ne tot refuza accesul in Schengen, așa ca, ii indeamna pe romani sa nu mai mearga pentru sporturi de iarna in stațiunile din Austria. Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca aproximativ 370.000 de romani merg anual la schi…

- Franta, Germania si Italia, cele trei principale contributoare la Agentia Spatiala Europeana (ESA), au adoptat marti o declaratie comuna privind garantarea unei exploatari viitoare a rachetelor din gamele Ariane 6 si Vega-C, precum si pentru a permite lansatoarelor micro si mini sa fie utilizate…

- Reprezentantul olandez al Parlamentului European, Sofia in ‘t Veld, a facut o dezvaluire incredibila care poate arunca in aer serviciile secrete din toate statele membre UE. Sofia in ‘t Veld a declarat, ieri, intr-o conferința de presa la Bruxelles faptul ca serviciile de informații din toate țarile…