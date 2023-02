Val de arestari in Turcia in randul celor considerați vinovați de prabușirea unor cladiri. Turcia a promis ca va ancheta in amanunțime orice persoana suspectata de responsabilitate pentru prabușirea cladirilor in urma cutremurelor devastatoare din țara și a ordonat deja reținerea a 113 suspecți, transmite Reuters. Vicepreședintele Fuat Oktay a anunțat in cursul nopții ca pana in prezent au fost identificați 131 de suspecți responsabili de prabușirea unora dintre miile de cladiri daramate in cele 10 provincii afectate de cutremurele de lunea trecuta. 25.000 de cladiri s-au prabușit dupa cutremur…