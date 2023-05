Stiri pe aceeasi tema

- Politia sarba a arestat trei adolescenti pentru detinere de arme de foc si amenintari cu moartea, dupa ce masacrele comise de doi tineri in aceasta saptamana s-au soldat cu 17 morti si 21 raniti in aceasta tara, a informat sambata presa locala, citata de EFE, conform Agerpres.Dupa un denunt al unui…

- Comunitatea sarba din Romania urmarește cu ingrijorare atacurile armate din Serbia, acolo unde un tanar de 21 de ani a omorat opt oameni și a ranit 14, iar un copil de 13 ani a ucis opt elevi și un paznic.

- Aproximativ 400.000 de sarbi dețin arme, iar autoritațile vor introduce masuri dure intr-o campanie de „dezarmare”, a anunțat președintele sarb Aleksandar Vucic intr-o conferința de presa organizata vineri ca urmare a ultimului atac armat soldat cu 8 morți, relateaza Blic.„Acesta este un atac asupra…

In școala primara de la „Vladislav Ribnikar" din Vracar, in aceasta dimineața, in jurul orei opt, -sau auzit mai multe focuri de arma. Potrivit primelor... Noua morți intr-un carnagiu la o școala din Serbia. Inarmat cu cinci incarcatoare pline, un elev a „semanat" moartea printre colegii lui