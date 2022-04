Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar cuprinde Europa, anunța specialiștii. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo cod galben și cod portocaliu de vant. Europa va fi acoperita de un val de aer polar. Vremea se va raci brusc, iar meteorologii spun ca, in unele zone, va fi vant puternic, cantitați insemnate de apa…

- Meteorologii ANM anunța scaderea temperaturilor in urmatoarele zile. Un val de aer polar va pune stapanire pe Romania, ceea ce va face sa fie mult mai rece decat ar fi normal primavara. De duminica, 20 martie, temperaturile vor crește ușor.

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de vreme deosebit de rece si ger noaptea si dimineata, dar si intensificari ale vantului, pana sambata. Temperaturile vor ajunge la minus 18 grade Celsius. Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea si dimineata,…

- Furtunile care au maturat Europa vineri si sambata au ucis cel puțin 14 persoane. In Marea Britanie a fost stabilit un nou record de viteza pentru vant – aproape 200 de kilometri pe ora. In Germania a fost cel mai ridicat nivel de alerta – pe coasta de la Marea Nordului a fost cod violet. […] The post…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Președintele Statelor Unite a aprobat, miercuri, trimiterea trupelor americane in Europa de Est, inlusiv pe teritoriul Romaniei, conform unor surse CNN. Oficiali americani citați de jurnaliști au afirmat ca soldații vor fi desfașurați treptat, in urmatoarele zile. Conform Antena 3, desfașurarile sunt…

- VORTEX POLAR peste Romania. Temperaturile scad la -18 grade! Cand se incalzește vremea la loc VORTEX POLAR peste Romania. Temperaturile scad la -18 grade! Cand se incalzește vremea la loc Vremea rea continua și in orele urmatoare! Meteorologii au emis mai multe avertizari și coduri de vreme severa in…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…