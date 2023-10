Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 septembrie 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 48 de ani, din comuna Cricau, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca pe fondul unor discuții contradictorii,…

- Duminica, 17 septembrie, incepand cu orele 13:00, s-a desfașurat in Cetatea Alba Carolina, a cincea ediție a evenimentului Friendship Challenge, ediția 2023. Timp de peste trei ore, peste 350 de participanți, constituiți in echipe de cate 6 membri, au avut de rezolvat mai bine de 150 de provocari, in…

- Marți, 12 septembrie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 71 de ani, din Tarnaveni, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Doja, in Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-a spus punctul de vedere cu privire la transferul lui Andrei Cordea in Arabia Saudita. Extrema de 24 de ani se va imbogați la noua echipa, iar MM lasa de ințeles ca a fost un moment oportun pentru plecarea acestuia de la vicecampioana. „Chiar mai devreme…

- Linia de cale ferata de la Alba Iulia la Zlatna a fost pusa in funcțiune in 22 septembrie 1895, avand ecartament ingust. Traseul inițial al Mocaniței pornea din Gara Mare, intersecția cu B-dul. Ferdinand, apoi traversa orașul pe traseul nord-est, pe langa cimitirul „Maieri” și fortificația bastionara,…

- VIDEO| Mocanița din Alba Iulia, din nou pe șine dupa aproape 40 de ani: Cum arata vagonul restaurat, unic in Romania VIDEO| Mocanița din Alba Iulia, din nou pe șine dupa 39 de ani: Cum arata vagonul restaurat, unic in Romania Vagonul restaurat al Mocaniței care circula la Alba Iulia a fost in sfarșit…

