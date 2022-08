Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Kobe Bryant va primi despagubiri in valoare de 16 milioane de dolari pentru suferința emoționala care i-a fost provocata dupa ce a aflat ca fotografii de la locul accidentului de elicopter in care au murit soțul și fiica ei in 2020 au fost aratate de autoritați alte persoane, scrie digi24.ro.

- Conspirationistul de extrema-dreapta Alex Jones a fost condamnat, joi, sa plateasca 4,1 milioane de dolari parintilor unui baiat ucis in masacrul scolii Sandy Hook, din Connecticut, masacru a carui veridicitate el a negat-o, relateaza AFP. Aceasta sentinta, pronuntata de un juriu dupa zece zile de proces,…

- Amber Heard a pierdut procesul impotriva fostului sau soț, Johnny Depp, insa nu ii poate plati acestuia despagubiri de peste 10 milioane de dolari, așa cum cere verdictul pronunțat miercuri, a declarat avocata actritei, care anunța ca va face recurs, scrie digi24.ro