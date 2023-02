Vadim Rață, sincer după succesul cu CSU Craiova: „N-am fost fair-play deloc” FC Voluntari a produs surpriza etapei și a invins-o pe CSU Craiova, scor 1-0. Vadim Rața (29 de ani), mijlocașul ilfovenilor, a adus primul succes al formației sale in 2023, dupa 5 infrangeri consecutive. Rața, trecut in acest sezon și la FCSB, a recunoscut ca echipa sa a tras de timp cat a putut pentru a obține toate cele 3 puncte și pentru a mai echilibra atmosfera din vestiar. VIDEO. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

