Vaccinurile care sunt compensate de la 1 septembrie Mai multe vaccinuri urmeaza sa fie compensate de stat, potrivit ministrului Sanatațiii, Alexandru Rafila. Printre ele: cel gripal sau vaccinul varicelic. Compensarea va fi intre 50 și 100%, in funcție de recomandarile Comitetului Național de Vaccinologie. „Aceasta hotarare va intra in vigoare imediat pentru ca de acum din luna septembrie vor putea fi decontate pentru categoriile la risc, compensate vaccinurile gripale, iar din luna decembrie celelalte vaccinuri: pneumococic, meningococic, HPV, DTP, A Celular pentru adulți, vaccinul hepatitic B, vaccinul Rubeola-Rujeola-Oreon, respectiv vaccinul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

