- Vaccinul Pfizer anti-COVID, autorizat in SUA si alte cinci tari, va fi transportat cu ajutorul unor containere frigorifice dezvoltate de compania Thermo King, pe care anterior le folosea la livrarea tonului in Japonia, transmite CNN.Primul vaccin aprobat impotriva coronavirusului, dezvoltat de Pfizer…

- Pana la mijlocul anului urmator ar putea fi disponibile zece vaccinuri anti-COVID-19, daca acestea vor obtine aprobarea autoritatilor de reglementare, insa investitorii companiilor farmaceutice au nevoie de protectia licentelor, a declarat vineri directorul unei asociatii care reprezinta industria…

- SARS-CoV-2 Pe 9 noiembrie ac compania farmaceutica Pfizer a anunțat rezultatele preliminare ale studiului clinic (faza III), aratand ca eficiența vaccinului anti-COVID-19 este de 90%. Ulterior, pe 18 noiembrie, publicand rezultatele finale, au revizuit eficiența la 95%. Pe 16 noiembrie compania Moderna…

- Compania germana de biotehnologie BioNTech lucreaza la o formula pentru vaccinul sau care sa permita livrarea acestuia la temperatura camerei, a declarat, miercuri, CEO-ul Ugur Șahin, pentru CNN. ”Lucram la o formula care ne-ar putea permite sa livram vaccinul chiar și la temperatura camerei, iar acest…

- Companiile americane Moderna și Pfizer au anunțat in decurs de o saptamana ca vaccinurile lor impotriva Covid-19 au o eficiența de peste 90% și ar putea fi autorizate pentru utilizare pana la finalul anului. Marea Britanie a comandat cinci milioane de doze de vaccin Moderna pana in primavara și 40 de…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anunțat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de aproape 95%, conform datelor testelor clinice din faza a treia. Acesta este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator impotriva…

- Dupa ce laboratoarele Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul experimental anti-Covid pe care-l dezvolta este „eficient 90%”, directorul OMS a spus ca „nu trebuie sa punem toate ouale in același coș”. „Sa nu ne punem toate ouale in acelasi cos”, a spus secretarul general al OMS Tedros Ghebreyesus…

- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…