Vaccinurile anti-covid se vând pe INTERNET! Unde se găsesc și cât de ”eficiente” sunt Un reportaj realizat de jurnalistii CNN arata ca gruparile infracționale active pe asa-numitul “internet ascuns” sau dark web profita de pandemie si fac profituri insemnate prin scoaterea la vanzare a ceva ce, teoretic, nu se poate vinde deocamdata persoanelor private: vaccinurile anti-COVID, scrie Antena 3. Satisfacție garantata 100%. Asta promit cei care comercializeaza vaccinuri anti COVID pe dark web, piața neagra digitala. Iar piața crește. “Putem observa ca oferta s-a triplat in trei luni. Deci crește in mod constant. La inceput vindeau medicamente, tratamente, apoi au fost create vaccinurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

