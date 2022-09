Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer Inc. și BioNTech SE au anunțat astazi ca au finalizat depunerea la Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a cererii de autorizare de urgența pentru o doza de rapel a vaccinului bivalent COVID-19 adaptat la Omicron BA.4/BA.5 pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani.…

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ar putea sa aprobe in aceasta toamna un vaccin impotriva covid-19 al aliantei Pfizer/BioNTech care tinteste subvariantele care se raspandesc rapid ale variantei omicron a SARS-CoV-2, anunta miercuri un purtator de cuvant al agentiei, relateaza AFP.

McDonald's a majorat pretul cheeseburgerilor in Marea Britanie pentru prima data in 14 ani, din cauza presiunii asupra costurilor, transmite CNBC.

Australia se apropie miercuri de un nivel record de internari din cauza COVID-19, iar autoritațile au indemnat companiile sa lase personalul sa lucreze de acasa și au recomandat oamenilor sa poarte maști in interior și sa se vaccineze de urgența, potrivit Reuters.

- Experții și-au exprimat ingrijorarea cu privire la apariția unei noi variante Omicron cu raspandire rapida, care caștiga teren in India și a ajuns deja in alte 10 țari, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada. Este vorba despre varianta supranumita „Centaurus”, relateaza The Guardian.…

Specialiștii in virusologie si-au exprimat ingrijorarea cu privire la aparitia unei alte variante Omicron care se raspandeste rapid, una care castiga rapid teren in India si a ajuns deja in Marea Britanie.

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca a inceput sa examineze o noua versiune a vaccinului Moderna impotriva COVID-19 adaptata in special la varianta Omicron, informeaza AFP, relateaza Agerpres.