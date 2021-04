Vaccinul, precum merluciul Pe vremuri, orice tren ieșea din Gara de Nord trecea prin fața unei reclame imense, luminata, care ajunsese sa fie mai cunoscuta decat Ateneul sau Intercontinentalul ca reper pentru București. „Nicio masa fara pește”, erai avertizat de la distanța. Era epoca de glorie a pescuitului oceanic, iar dintre toți peștii cel mai glorios era merluciul. […] The post Vaccinul, precum merluciul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

