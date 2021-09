Laboratoarele Pfizer/BioNTech anunța ca vaccinul anti-coronavirus este sigur și eficient pentru imunizarea copiilor cu varste cuprinse intre cinci și 12 ani. Pfizer/BioNTech urmeaza sa ceara Agentiei americane a medicamentului FDA autorizarea de urgenta a vaccinului pentru acest interval de varsta, relateaza NBC News. Se pare ca vaccinul este „sigur, bine tolerat si a prezentat un raspuns robust in anticorpi neutralizanti” la categoria de varsta de 5-12 ani. In prezent, niciun vaccin impotriva covid-19 nu a fost autorizat in vederea vaccinarii copiilor cu varste cuprinse intre cinci si 11 ani.…