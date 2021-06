Vaccinul Novavax anti-COVID-19, eficacitate de peste 90%, inclusiv împotriva noilor tulpini Vaccinul Novavax anti COVID-19 are peste 90% eficacitate, inclusiv impotriva noilor variante de COVID-19, dupa cum arata un studiu realizat pe 30.000 de persoane din SUA și Mexic. Dupa cum arata AFP, citat de Agerpres , vaccinul „a demonstrat o protecție de 100% impotriva formelor moderate și severe ale bolii și de 90,4% per ansamblu”, eficiența lui existand și impotriva noilor tulpini. In martie, un studiu de mica amploare arata ca serul are o eficiența de 48,6% impotriva variantei sud-africane. Tehnologia folosita de Novavax este diferita de cea folosita de alte seruri autorizate deja in lume,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Novavax a anunțat luni ca vaccinul sai anti-Covid are o eficacitate de peste 90%, inclusiv impotriva noilor tulpini ale virusului, in urma unui studiu realizat pe circa 30.000 de persoane din SUA și Mexic, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Potrivit sursei citate, vaccinul ”a…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…

- Agenția de presa Reuters vorbește despre un fenomen in ceea ce privește inmulțirea numarului de cetațeni romani de etnie roma care traverseaza ilegal granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii. Pe de alta parte, Ministerul Afacerilor Externe a declarat pentru Libertatea ca nu a primit nicio…

- Acum, cand cazurile noi de boala COVID-19 scad vertiginos in Argeș și in țara, devine clar pentru toata lumea ca vaccinarea este principalul factor care duce la scurtarea evoluției pandemiei. Israelul și Marea Britanie sunt exemple de succes. Statele Unite ale Americii defileaza, prin vaccinare in masa,…

- Compania americana Novavax a efectuat teste initiale pe animale cu un singur vaccin, rezultat din combinarea serului impotriva gripei cu unul anti-Covid, cu rezultate initiale pozitive, a anuntat producatorul, informeaza Le Figaro. Vaccinul antigripal Novavax (numit NanoFlu), precum si cel pentru Covid-19…

- O componenta esentiala a sistemului imunitar, asa-numitele celule T, care raspund prin combaterea infectiei in versiunea initiala a noului coronavirus par sa protejeze, de asemenea, impotriva a trei dintre cele mai ingrijoratoare variante ale virusului, conform unui studiu de laborator efectuat in Statele…

- Marți, Pfizer a anunțat ca a inceput faza preliminara a testarii in Statele Unite ale Americii a unui medicament antiviral impotriva noului coronavirus, ce se administreaza pe cale orala și care ar putea fi prescris pacienților inca de la primele semne de infectare, conform Reuters. Vești bune de la…

- Vaccinarea a inceput sa dea roade in Statele Unite. In caminele de batrani, cazurile au scazut cu 96%. Rezultate la fel de bune au avut si Israel si Marea Britanie. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca…