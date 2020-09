Vaccinul Covid: cumpără cine are bani Un grup de țari bogate care reprezinta 13% din populația lumii a pre-cumparat jumatate din dozele viitoare de vaccinuri Covid-19.O precauție motivata de speranța ca cel puțin unul dintre vaccinurile producatorilor concurenți se va dovedi eficient. Restul lumii mai poate aștepta, inclusiv programul de asigurare a accesului echitabil la nivel mondial la vaccinurile Covid-19 (Covax, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

