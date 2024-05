Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, a elucidat recentele modificari aduse noului formular al deciziilor de pensionare și a identificat grupul de romani care vor beneficia de o recalculare dubla a pensiilor lor. Conform declarațiilor sale, o decizie a fost deja transmisa la Monitorul Oficial și se va respecta cu strictețe un program bine stabilit pentru implementarea modificarilor in sistemul de pensii. „Prin ordin prezidențial, am stabilit noul format al deciziei de pensionare, conform prevederilor exacte ale Legii 360/2023. Este de așteptat ca, in zilele urmatoare, acesta sa fie publicat…