Primele 10.000 de doze din vaccinul Pfizer impotriva coronaviruslui au ajuns in Romania, chiar in ziua de Craciun. Masina cu dozele a intrat in Romania, la orele amiezii, prin Vama Nadlac din judetul Arad. Duminica, 27 decembrie, incepe oficial campania de vaccinare in intreaga Uniune Europeana. In Vama Nadlac, masina cu cele 10.000 de doze ...