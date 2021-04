Guvernului ii lipsesc sigur specialiștii in psihologia maselor, astfel nu se explica gafele și comunicarile bolovanoase cu efect invers pe care le tot produc. Ajungandu-se, iata, la un surplus de peste 330.000 de doze de vaccin pe care nimeni nu le vrea. Acum, la sfatul nu știu carui expert al Executivului, au trecut la condiționari, […] The post Vaccinarea neobligatorie. Incep condiționarile! first appeared on Ziarul National .